आनंद महिंद्रा ने इंटरनेट मीडिया पर शेयर की ऋषिकेश की तस्वीरें, बोले- 'शहर तो बिल्कुल बदल गया'

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महेंद्रा ने ऋषिकेश पहुंचने पर अपने एक्स हैंडल (पूर्व में टि्वटर) से ऋषिकेश के बदलते स्वरूप को लेकर पोस्ट की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 'ऋषिकेश तो बिल्कुल बदल गया। उम्मीद जताई कि शहर अपनी आत्मा बचाए रखेगा।

18 अक्टूबर को की गई अपनी पोस्ट के साथ तीन फोटो भी साझा की है। यह फोटो आस्था पथ की हैं। पोस्ट के जरिए उन्होंने ऋषिकेश में अपने फिल्म बनाने के दिनों को याद किया। चोटीवाला रेस्टोरेंट तक उनके लिए कैंटीन जैसा हुआ करता था। उन्होंने लिखा कि वह काफी समय से वापस नहीं आए हैं। तब से अब तक कई वाक-वे बन गए हैं।'