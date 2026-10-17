ऋषिकेश में अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग, उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऋषिकेश व शिवपुरी पहुंचे। ऋषिकेश में रामा पैलेस़, शिवपुरी और मालाकुंठी पुल पर अक्षय कुमार ने कई दृश्य फिल्माए। इस दौरान अक्षय कुमार के प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे।

शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म शूटिंग की चर्चाएं इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होती रही। अक्षय कुमार की शूटिंग लोकेशन की सूचना मिलते ही कई प्रशंसक आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण प्रशंसकों को उचित दूरी से आगे बढ़ने नहीं दिया गया।