बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, उत्तराखंड की फिल्म नीति पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भेंट की।

मुख्यमंत्री ने इसे आत्मीय भेंट बताते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की नई फिल्म नीति, फिल्म निर्माण की अपार संभावनाओं तथा उत्तराखंड को देश के प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।