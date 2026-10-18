अक्षय कुमार ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, उत्तराखंड बनेगा प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को शासकीय आवास में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। अक्षय कुमार, पहाड़ों की रानी मसूरी और तीर्थनगरी ऋषिकेश में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे।

मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात को आत्मीय बताते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की नई फिल्म नीति, फिल्म निर्माण की अपार संभावनाओं और उत्तराखंड को देश का प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा हुई।