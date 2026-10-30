करवाचौथ पर समंदर पार साजन, स्क्रीन पर दीदार... दूर रहकर भी निभाया प्यार

जागरण संवाददाता, देहरादून। चांद निकला तो सुहागिनों ने छलनी उठाई, लेकिन सामने पति का चेहरा नहीं, मोबाइल और लैपटाप की स्क्रीन थी। किसी का जीवनसाथी समंदर में जहाज पर तैनात है तो किसी का देश की सीमाओं की सुरक्षा में डटा है।

दूरियों के बावजूद दून की इन महिलाओं की आस्था और प्रेम में कोई कमी नहीं आई। किसी ने पति की तस्वीर देखकर तो किसी ने वीडियो काल के जरिए उनका दीदार कर व्रत खोला। कोई 13 साल से तो कोई 18 वर्षों से करवा चौथ की परंपरा निभा रही है। फर्ज की राह पर दूर खड़े पतियों और घर में इंतजार करती पत्नियों के बीच तकनीक ने प्रेम का सेतु बनकर करवा चौथ की खुशियां साझा करने का जरिया दिया।



तस्वीर देखकर खोला 14वां व्रत

सहस्रधारा रोडके कानन कुंज निवासी रूपाली पंत आहूजा का यह 14वां करवा चौथ है। उनके पति अंकित मर्चेंट नेवी में हैं और इन दिनों जहाज पर विदेश में हैं। रूपाली ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखा और उनकी तस्वीर देखकर व्रत खोला। दूरी के बावजूद दोनों का प्रेम और विश्वास इस पर्व को उनके लिए खास बनाता है।



लेह में तैनात प