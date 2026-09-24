उत्तराखंड में मतदाता सूची से हटेंगे 95 हजार नाम, कांग्रेस ने उठाए एसआइआर पर सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत 95 हजार मतदाताओं को अयोग्य घोषित करते हुए इनके नाम सूची से हटाने की तैयारी है। अयोग्य घोषित किए गए मतदाताओं ने या तो सुनवाई के के दौरान अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं अथवा वे स्वयं अथवा स्वजन के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

आयोग ने यह जानकारी कांग्रेस नेता व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल के उस बयान के बाद दी है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के नाम से नाम हटाने संबंधी आवेदन पर सवाल उठाए हैं।

उत्तराखंड में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें दावे और आपत्तियों पर सुनवाई जारी है। तीन अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। अभियान के दौरान अब तक नाम हटाने के लिए करीब 1.73 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ये फार्म मौजूदा मतदाताओं के नाम पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने के लिए दिए गए हैं। इन फार्म में अब तक 95 हजार से अधिक ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें सुनवाई प्रक्रिया में अयोग्य चिह्नित किया गया है।

कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने इन आपत्तियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईआरओ स्वयं फैसला लेने वाले अधिकारी हैं, ऐसे में उनके और ईआरओ के नाम से क्या आपत्तियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कहीं साफ्टवेयर द्वारा स्वयं लगाई गईं आपत्तियां तो नहीं हैं, जिन पर आयोग के दो आयुक्तों ने सवाल उठाया है। वहीं, इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने पूरी जानकारी नहीं दी है।