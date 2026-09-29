आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.45 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार, 46 फर्जी नियुक्ति पत्र व दस्तावेज बरामद

जागरण संवाददाता, बनबसा (चंपावत)। आर्मी के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का बनबसा पुलिस और एसओजी ने पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने मुख्य आरोपित धीरज सक्सेना निवासी भजनपुर, बनबसा और उसके सहयोगी गणेश बहादुर निवासी धारचूला को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 46 फर्जी नियुक्ति पत्र, कूटरचित दस्तावेज, एमईएस की फर्जी मोहर, स्टांप पैड, अभ्यर्थियों के फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र, दो मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार 28 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस बनबसा, मुख्यालय लखनऊ की सूचना के आधार पर टनकपुर निवासी गुरु शरण सिंह ने थाना बनबसा में धीरज सक्सेना व गणेश बहादुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों ने एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पांच हजार रुपये नकद और 1.40 लाख रुपये यूपीआइ के माध्यम से लिए थे। 28 सितंबर को धीरज ने नियुक्ति पत्र देने और बायोमेट्रिक कराने के लिए कमल पथ आर्मी एरिया बनबसा के पास बुलाया था।

पीड़ित जब बताए गए स्थान पर पहुंचा तो वहां कई अन्य लोग भी मिले। पुलिस के मुताबिक सोनिया जोशी निवासी भूड़ महोलिया खटीमा, कविता जोशी निवासी राजेंद्र नगर खटीमा, उमेश भारद्वाज निवासी जयपुर राजस्थान और धारा सिंह बैरवा निवासी गंगानगर राजस्थान समेत कई अभ्यर्थियों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर धनराशि ली गई थी।

sउन्हें भी फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बायोमेट्रिक के नाम पर बुलाया गया था। लोगों के पहुंचने के बाद धीरज सक्सेना अपने साथी गणेश बहादुर के साथ स्कूटी से मौके से भाग गया। मोबाइल में लाखों के लेनदेन की पुष्टि मामला दर्ज होने के बाद थानाध्यक्ष बनबसा के नेतृत्व में थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने देर रात धीरज सक्सेना को उसकी स्कूटी संख्या यूके07एसी-3133 के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 35 लोगों के जॉइनिंग लेटर, एमईएस की दो मोहर, स्टांप पैड, कूटरचित दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए।