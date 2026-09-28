चंपावत में टनकपुर रेलवे ट्रैक पर मिला रेलकर्मी का गला कटा शव, जांच जारी

जागरण संवाददाता, चंपावत। टनकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर सोमवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर रेलकर्मी का गला कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक टनकपुर रेलवे के यांत्रिकी विभाग में वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर कार्यरत था। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे प्लेटफार्म नंबर तीन के रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना रेलवे पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया।