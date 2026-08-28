देवीधुरा बग्वाल मेला: आठ मिनट रणबांकुरों ने उत्साह के साथ चला युद्ध, जमकर चले फल और फूल

जागरण संवाददाता, चंपावत। देवीधुरा स्थित मां वाराही मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला हर्षोल्लास के साथ खेला गया। इस दौरान रणबांकुरो में उत्साह खूब देखने को मिली। वहीं यह विहंगम दृश्य देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित थे।

चार खाम और सात थोक के हजारों युवा, बच्चे, बुजुर्ग सुबह से ही यहां आने शुरू हो गए। हांथी में लाठी, फर्रे लेकर पहले मां वाराही शक्तिपीठ की परिक्रमा की। इसके बाद रणबांकुरो को अनुमति मिलने पर उत्साह के साथ एक बजकर 48 मिनट पर बग्वाल शुरू किया। इस दौरान दोनों ओर से खूब जमकर फल और फूलों से युद्ध खेला गया।