आज उत्तराखंड के देवीधुरा में होगी ऐतिहासिक बग्वाल, दर्शकों का पहुंचना शुरू... मेले में शामिल होंगे CM Dhami

संवाद सहयोगी, चंपावत। देवीधुरा में एतिहासिक बग्वाल दोपहर दो बजे से शुरू होगी। बग्वाल में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई कैबिनेट मंत्री भी बग्वाल में शामिल होंगे।

सुबह से ही मौसम खुशगवार होने से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। बग्वाल युद्ध नाशपाती के फलों से खेला जाएगा। इसके लिए 12 क्विंटल फलों की व्यवस्था की ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है।

शामिल होंगे CM Dhami मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:05 बजे जीआइसी हैलीपैड देवीधुरा पहुंचेंगे। 11:20 बजे जिला पंचायत गेस्ट हाउस पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद सीधे अतिविष्टि दर्शक दीर्घा में पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बग्वाल खोलीखांड दुबचौड़ मैदान में खेली जाएगी। बग्वाल देखने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। आदि गुफा में स्थित मां के गर्भगृह के दर्शनों के लंबी कतार लगी है।

नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बरेली, टनकपुर, खटीमा आदि स्थानों से सैकड़ों लोग पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं के दर्शक दीर्घा में बैठने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोपहर एक बजे तक खेलीखांड मैदान में बनी दर्शक दीर्घा के खचाखच भर जाने का अनुमान है। मेला क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।