देवीधुरा बनेगी नगर पंचायत, मुख्यमंत्री धामी ने बग्वाल मेले के दौरान किया ऐलान

जागरण संवाददाता, चंपावत । देवीधुरा स्थित मां वाराही शक्तिपीठ धाम में बग्वाल मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां वाराही सब पर कृपा बनाए रखें। 2019 से इस कार्यक्रम में हर वर्ष यहां आता हूं। जब भी यहां पहुंचता हूं नई शक्ति का संचार होता है।

मां वाराही सबपर कृपा करती है। कई सदियों से यह त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जाता है। सीएम ने मंच से खाम प्रमुख लक्ष्मण सिंह लमगड़िया की मांग पर देवीधुरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। साथ ही सबको रक्षाबंधन की बधाई दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी की सरकार आने के बाद हार क्षेत्र, पर्व, सभी का विकास और सम्मान मिल रहा है। एक समय था जब लोग घरों में अपने सत्ता में बैठे नेताओं ने संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। चारो धाम विकसित करने के साथ ही सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है।

देवभूमि को सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए कई कार्य हुए। धर्मांतरण कानून, थूक जिहाद, यूसीसी आदि लाए हैं। धर्म संस्कृति के पाखंडीय पर कार्रवाई की। कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं है। मां वाराही के स्थल से संकल्प लेता हूं कोई देवभूमि को बदनाम और विकास में बाधा बनेगा उसपर कार्रवाई होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सुविधा हर क्षेत्र में काम हो रहा है।

शारदा कारीडोर, पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम चल रहा है। शारदा घाट का विकास, गोल्ज्यू कारीडोर, होम स्टे योजना रोजगार बढ़ावा देने के लिए आदि कार्य किया है। मां वाराही को विकसित और कायाकल्प के लिए भी कार्य गतिमान है। आने वाले समय में पूर्णागिरि धाम में 12 माह दर्शन होंगे।