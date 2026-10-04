मुख्यमंत्री धामी आज बनबसा में करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता, महत्वपूर्ण फैसले संभव

संवाद सहयोगी, जागरण, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जनपद के बनबसा एनएचपीसी में होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री रविवार को प्रातः 10:45 बजे खटीमा (ऊधमसिंहनगर) स्थित अपने निजी आवास नगला तराई से कार के जरिए पूर्वाहन 11 बजे एनएचपीसी बनबसा पहुंचेंगे।