चंपावत कैबिनेट बैठक: धामी सरकार की तैयारी पूरी, आज से बनबसा पहुंचेंगे मंत्री और अफसर

जागरण संवाददाता, चंपावत । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चार अक्टूबर को बनबसा में होने वाली प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और आयुक्त कुमाऊं समेत शासन के शीर्ष अधिकारी आज से बनबसा पहुंचना शुरू करेंगे। बैठक के लिए विभिन्न शासकीय गेस्ट हाउस में करीब 50 कमरे आरक्षित किए गए हैं।

गेस्ट हाउस में करीब 50 कमरे आरक्षित कैबिनेट बैठक पहली बार चंपावत जिले में होने जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से बनबसा में कार्यक्रम स्थल से लेकर अतिथियों के ठहरने, भोजन और स्वागत तक की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। बैठक में जिले की प्रमुख विकास योजनाओं के साथ प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री और शीर्ष अधिकारियों के शारदा कॉरिडोर, पूर्णागिरि रोपवे और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण प्रस्तावित है। इसके अलावा अधिकारी और मंत्री सेवा संकल्प अभियान में भी प्रतिभाग करेंगे। स्थानीय स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी भी शासन के सामने रखी जाएगी।

पहाड़ी व्यंजनों से होगा अतिथियों का स्वागत कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के लिए स्थानीय पहाड़ी भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन में भट्ट की चुरकानी, गहत की दाल, मड़वे की रोटी, पहाड़ी खीरे का रायता और झंगोरे की खीर समेत अन्य पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। प्रशासन की ओर से स्थानीय संस्कृति और खानपान को कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है।

पहाड़ी टोपी और पूर्णागिरि मैया के पटके से होगा स्वागत मेहमानों के स्वागत के लिए स्थानीय परंपरा और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों का स्वागत पहाड़ी टोपी, मां वाराही का प्रसाद तथा पूर्णागिरि मैया का पटका देकर किए जाने का प्रस्ताव है। स्थानीय कलाकारों, स्वयं सहायता समूहों और बच्चों की ओर से भी स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैठक कक्ष में दिखेगा चंपावत कैबिनेट बैठक के लिए तैयार किए गए कक्ष में जिले की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें चंपावत के प्रमुख स्थानों की फोटोग्राफ के माध्यम से जिले की ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री और अधिकारी स्थानीय भ्रमण में भी शामिल होंगे।