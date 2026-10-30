चंपावत में हाथी का कहर: चारा लेने गई महिला को कुचला, मौत से दहशत में लोग, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

जागरण संवाददाता, चंपावत। जंगल में चारा लेने गई 55 वर्षीय महिला को हाथी ने हमला कर कुचलकर मार डाला। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। महिला अपने 20 वर्षीय बेटे और अन्य ग्रामीणों के साथ जंगल गई थी।

इसी दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए सभी लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन देवकी देवी हाथी की चपेट में आ गईं। जानकारी के अनुसार श्रीपुर बिछुआ, खटीमा निवासी 55 वर्षीय देवकी देवी पत्नी जवाहर सिंह शुक्रवार को अपने बेटे और ग्रामीणों के साथ हल्द्वानी वन प्रभाग की शारदा रेंज के सोनापानी जुबलीगंज बीट के कंपार्टमेंट संख्या दो में चारा लेने गई थीं।