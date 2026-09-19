चंपावत में भीषण पिकअप हादसा: एक की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, चंपावत। अल्मोड़ा मोटर मार्ग में कामाज्यूला के पास शनिवार देर शाम शाम एक पिकअप वाहन करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चंपावत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।बाराकोट चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया परिजनों के अनुसार वाहन के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।