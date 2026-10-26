चंपावत पहुंचे भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन, विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू की संगठनात्मक बैठक

जागरण संवाददाता, चंपावत। भाजपा उत्तराखंड के सह प्रभारी अरविंद मेनन सोमवार को चंपावत पहुंचे। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मीटिंग हाल में सभी कार्यकर्ताओं संग बैठक लेंगे।

जिसमें संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव आदि को लेकर विमर्श करेंगे। इस मौके पर दर्ज़ा राज्य मंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद हैं।

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