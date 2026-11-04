उत्तराखंड में 23 से 29 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली, लेकिन केवल इन युवाओं के पास मौका

संवाद सहयोगी, चंपावत। आगामी 23 से 29 नवंबर तक मिलिट्री स्टेडियम बनबसा में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद चंपावत व पिथौरागढ़ के अभ्यर्थियों की सहभागिता तथा भर्ती के दौरान उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर चर्चा की।

भर्ती कार्यक्रम के अनुसार 23 नवंबर को पिथौरागढ़ तहसील के अग्निवीर जीडी श्रेणी के 834 अभ्यर्थी, 24 नवंबर को मुनस्यारी, बंगापानी, थल, तेजम, गंगोलीहाट एवं गणाई गंगोली के 949 तथा 25 नवंबर को कनालीछीना, बेरीनाग, धारचूला, डीडीहाट, पांखू एवं देवलथल के 990 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे।

कुल 4,492 अभ्यर्थी होंगे शामिल 26 को चंपावत जनपद की चंपावत, पाटी एवं पूर्णागिरि तहसीलों के अग्निवीर जीडी श्रेणी के 988 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 27 नवंबर को लोहाघाट एवं बाराकोट तहसीलों के अग्निवीर जीडी तथा चंपावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों की सभी तहसीलों के अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन आठवीं एवं दसवीं पास श्रेणियों के कुल 731 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार भर्ती में कुल 4,492 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

28 एवं 29 नवंबर को चिकित्सा परीक्षण एवं दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सेना के अधिकारियों से समन्वय करते हुए विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, परिवहन, ठहरने, भोजन, साफ-सफाई एवं शौचालय सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।