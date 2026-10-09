सदियों तक दुनिया की नजरों से दूर रहा उत्तराखंड का यह धाम... सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। Hemkund Sahib History: हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा, सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। साथ ही इस स्थान का संबंध लक्ष्मण जी के साथ भी माना जाता है। 10 अक्टूबर को धाम के कपाट बंद होने वाले हैं।

सदियों तक यह धाम भक्तों की नजरों से दूर रहा। हेमकुंड साहिब की खोज 1934 में हुई थी। डिवाइन हेरिटेज ऑफ हेमकुंड साहिब एंड वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह गुरुद्वारा समुद्र तल से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहां केवल पैदल यात्रा से ही पहुंचा जा सकता है। कठिन रास्तों और बर्फीले पहाड़ों के बीच से होकर श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं।