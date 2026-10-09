कल बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, इस साल पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु... पाकिस्तानी जत्थे की मौजूदगी में होगा बंदी उत्सव

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। हेमकुंड साहिब व लोकपाल तीर्थ के कपाट 10 अक्टृबर को विधि विधान से दो बजे शीतकाल केे लिए बंद होंगे। कपाट बंद होने के उत्सव को यादगार बनाने के लिए सेना के बैंड की 11 टीम सहित रागी बंधु भी गोविंदघाट पहुंच चुके हैं।

कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होने के लिए दो हजार से अधिक यात्री गोविंदघाट पहुंच चुका है। कपाट बंद होने के उत्सव पर गुरूद्वारा श्री हेमकुंड साहिब को फूलों से सजाने का काम भी शुरू हो गया हैं।

दस अक्टूबर को बंद होंगे कपाट हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने पर 40 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का जत्था भी शामिल होगा। गुरुवार रात करीब एक बजे श्रद्धालुओं का जत्था ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचा। कुछ देर रुकने के बाद जत्था चमोली के लिए रवाना हो गया।

हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। जबकि लोकपाल तीर्थ के कपाट 22 मई को खुले थे।। दस अक्टूबर को कपाट बंद होंगे। इस बार बदरीनाथ धाम की भांति ही हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का रिकार्ड टूृटा है। इस साल अब तक 3.78 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर मत्था टेक चुके हैं। कपाट बंद होने पर पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का जत्था भी पहुंचेगा।

पिछले साल आए थे दो लाख 86 हजार यात्री यात्रा काल के दौरान श्रद्धालुओं की निरंतर आवाजाही चलती रही । इस बार यात्रा मार्ग पर भी सब कुछ ठीक रहा । हेमकुंड साहिब यात्रा पर सार्वाधिक पिछले साल दो लाख 86 हजार यात्री आए थे। लेकिन इस बार अब तक की यात्रा का रिकार्ड टूटकर तीन लाख 75 हजार यात्री अब तक हेमकुंड साहिब पहुंच चुका है।

कपाट खुलने के उत्सव में पंजाब , यूपी , दिल्ली के साथ देश विदेश से श्रद्धालुओं का जत्थाे भी गोविंदघाट पहुंच चुके है। गुरूद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मेनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह ब्रिंद्रा ने बताया कि कपाट बंद होने के उत्सव को यादगार बनाने के लिए हेमकुंड गुरूद्वारा को फूलों व लगमगाती लाइट से सजाया जा रहा है।