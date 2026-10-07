चारधाम यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान, टूट गया 2023 का रिकॉर्ड; 56 लाख के पार पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या
चारधाम यात्रा ने इस वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो 2023 के ...और पढ़ें
HighLights
चारधाम यात्रा ने 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के साथ नया कीर्तिमान रचा।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बेहतर हुईं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। चारधाम यात्रा ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है।चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 56,18,497 के आंकड़े को पार कर गई है। इसके साथ ही वर्ष 2023 में दर्ज अब तक के सर्वाधिक श्रद्धालुओं के रिकार्ड को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष यात्रा ने नया रिकार्ड बनाया है।
चारधाम यात्रा के प्रति देश-दुनिया के श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बाबा केदारनाथ, भगवान बदरीविशाल, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के दर्शन के लिए इस वर्ष रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंचे हैं।श्रद्धालुओं की संख्या में यह ऐतिहासिक वृद्धि राज्य के प्रति बढ़ते धार्मिक पर्यटन और देशभर के श्रद्धालुओं के विश्वास को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग, आवास, आपदा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। यात्रा के दौरान प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ सहित संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ और बदरीनाथ धाम सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान को नई मजबूती मिली है। बेहतर कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के विस्तार का सकारात्मक प्रभाव चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के रूप में भी दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा में नया रिकार्ड बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु हमारा अतिथि है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद हो। श्रद्धालुओं की रिकार्ड संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में विकसित हो रही बेहतर सुविधाओं और श्रद्धालुओं के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन में योगदान देने वाले प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, स्थानीय निकायों, तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय लोगों और यात्रा व्यवस्था से जुड़े सभी कार्मिकों के प्रयासों की भी सराहना की।
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