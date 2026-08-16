बहुत हुई भागदौड़ और शहरों का शोर, अब उठाइए एस्ट्रो टूरिज्म का लुत्फ; ये जगह अंग्रेजों की खोज

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। Benital Astro Village: भागदौड़ और शहरों के शोर से दूर अब दुनिया में पर्यटन का नया ट्रेंड जगह बना रहा है। युवा एस्ट्रो टूरिज्म की ओर आकर्षित हो रहा है। ट्रेकिंग के साथ शांत और अंधेरे के बीच उसे स्टार गेजिंग करना पसंद आ रहा है।

उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही एस्ट्रो विलेज है। जहां पर्यटक शहर के शोर से दूर पहाड़ों की गोद में लेटे हुए आसमान में चमकते सितारे निहार सकते हैं। बेहद करीब से तारों का दीदार चमोली जिले में कर्णप्रयाग से 35 किलोमीटर की दूरी पर बेनीताल को एस्ट्रो विलेज कहा जाता है। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में इस जगह को खोजा था। यहां अंग्रेज चाय की खेती करते थे और यहां उगने वाली चाय इंग्लैंड भी भेजी जाती थी। यहां साफ आसमान में पर्यटक बेहद करीब से तारों का दीदार कर सकते हैं।