जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर से सटे गंगा नदी के 'सिटी ग्रीन चैनल' में अब मालवाहक जहाजों के साथ-साथ लग्जरी पर्यटक क्रूज की भी भव्य आवाजाही देखने को मिलेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के भागलपुर उप-कार्यालय को सितंबर से मार्च तक बनारस और कोलकाता के बीच चलने वाले पर्यटक जलयानों का आधिकारिक शेड्यूल मिल गया है।

गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह से ही इस चैनल के जरिए जहाजों की आवाजाही कराई जा रही है। जहाज बरारी, मानिक सरकार घाट, बूढ़ानाथ घाट और शंकरपुर के रास्ते आसानी से निकल रहे हैं। मानिक सरकार घाट के पास करीब तीन मीटर गहराई उपलब्ध है, जो जहाजों के सुगम परिचालन के लिए पर्याप्त है। बीते दो हफ्तों में ही इस मार्ग से 12 से अधिक बड़े मालवाहक जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं।

पर्यटकों के लिए खुलेंगे गंगा किनारे के नए द्वार सितंबर से शुरू हो रहे पर्यटक जहाजों के ठहराव से भागलपुर के नमामि गंगे घाट, बूढ़ानाथ घाट और बरारी क्षेत्र को नया आर्थिक और पर्यटन बाजार मिलने की उम्मीद है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक गंगा के सुहावने सफर के साथ भागलपुर की धार्मिक, ऐतिहासिक और सिल्क विरासत का दीदार कर सकेंगे।

रिवर टूरिज्म को मिलेगी उड़ान भागलपुर में रिवर टूरिज्म को पंख: सितंबर से बनारस-कोलकाता के बीच चलेंगे लग्जरी क्रूज, मानिक सरकार घाट पर होगा ठहराव

सिल्क सिटी में गंगा का बढ़ा जलस्तर: बरारी और मानिक सरकार घाट से गुजरे 12 मालवाहक जहाज, क्रूज का शेड्यूल जारी

भागलपुर: विक्रमशिला पुल के पास लटक रहा केबल तार; गंगा में बढ़ा जलस्तर तो जहाजों के टकराने का बढ़ा खतरा

भागलपुर में बदल रही गंगा की तस्वीर: मालवाहक जहाजों के बाद अब सितंबर से उतरेंगे विदेशी पर्यटकों से भरे क्रूज

गंगा के 'ग्रीन चैनल' से सुगम हुई जहाजों की राह: भागलपुर में क्रूज के ठहराव से चमकेगा स्थानीय पर्यटन और व्यापार इससे स्थानीय हस्तशिल्प, परिवहन, खानपान और होटल कारोबार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून तक जिले में आए 87 विदेशी मेहमानों में से 35 से अधिक जलमार्ग के जरिए ही भागलपुर पहुंचे थे। विक्रमशिला पुल से लटकता केबल तार बना बड़ा खतरा जहाजों के इस सुचारु परिचालन के बीच एक बड़ी सुरक्षा चिंता भी सामने आई है। विक्रमशिला पुल के पास क्षति के कारण केबल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी के ठीक ऊपर काफी नीचे तक लटक रहा है। जलस्तर में बढ़त के कारण यह तार जलयानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

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