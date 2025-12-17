कड़ाके की ठंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जम गए झरने, टिम्मरसैंण में बर्फ का शिवलिंग लेने लगा आकार

संवाद सहयोगी,जागरण,गोपेश्वर: चमोली जिले में कड़ाके की ठंड है। बदरीनाथ धाम, नीति घाटी व औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र में झरने, नदी नाले जमने लग गए हैं। हालांकि, बर्फबारी व वर्षा न होने से पहाड़ सूखे पड़े हैं। पाला जमने से लोगों को दिक्कतें हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चमोली जिले में नीति घाटी में इन दिनों टिम्मरसैंण महादेव में पर्यटकों यात्रियों की आवाजाही हो रही है। बताया गया कि टिम्मरसैंण में पानी जमने से शिवलिंग का प्रारंभिक आकार बनने लगा है। यही हाल नदी नालों, झरनों के भी हैं। वे भी जमना शुरू हो गए हैं।

बदरीनाथ धाम में ऋषिगंगा का पानी लगातार जम रहा है। पानी जमने से लोग इसे बर्फ मान रहे हैं। इन दिनों औली में भी पर्यटकों की आवाजाही है। औली सहित अन्य स्थानों पर पाले की सफेद चादर बिछने से दिक्कतें हो रही है।