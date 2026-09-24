उत्तराखंड का वो हिल स्टेशन जिसे टूरिस्ट भूल गए, अंग्रेज भी थे इसकी खूबसूरती के कायल

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। Gwaldam Uttarakhand, Chamoli: उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा ग्वालदम एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन है। कभी अंग्रेज भी इस शहर की खूबसूरती के कायल थे। यह प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। शांत वातावरण के कारण यह हिल स्‍टेशन सैलानियों को खास पसंद है। यह शहर बांज, बुरांश और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है।

ग्वालदम समुद्र तल से लगभग 1,940 मीटर (6,360 फीट) की ऊंचाई पर बसा है। यह गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों की सीमा स्थित है। इस कारण इसे दोनों क्षेत्रों का मिलन बिंदु कहा जाता है। इस शहर से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घुंघुटी समेत कई विशाल हिमालयी चोटियों के उर्शन होते हैं।