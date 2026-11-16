चमोली के गौचर मेले में दर्शकों को देखने को मिल रहा लोकसंस्कृति श्रीअन्न और नंदा राजजात का अद्भुत संगम

संवाद सूत्र, जागरण, गौचर (चमोली)। 74वें औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खरीदारी का मेलार्थियों ने भरपूर आनंद लिया। मेले में नंदा देवी राजजात पर आधारित प्रदर्शनी, श्रीअन्न से बने व्यंजन, कवि सम्मेलन और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं।



नंदा राजजात के 40 वर्षों के अध्ययन की झलक



मेला मंच पर लगी प्रदर्शनी में नंदा देवी राजजात की आस्था, संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण के साथ 40 वर्षों की अध्ययन यात्रा को दर्शाया गया। नंदा राजजात 2026 का मानचित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें नौटी से होमकुंड तक के पड़ावों और हिमालयी यात्रा की झलक थी।



श्री नंदा देवी राजजात संग्रहालय के सचिव भुवन नौटियाल ने बताया कि वर्ष 1984-85 से राजजात और उससे जुड़े अध्ययनों को समाज तक पहुंचाने तथा परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का प्रयास जारी है।

स्व. प्रकाश पुरोहित ‘जयदीप’ के चित्रों में माँ नंदा की डोली, त्रिशूल, छंतोली, चौसिंग्या खाडू और हिमालयी परिवेश उकेरा गया। डॉ. सुभाष चंद्र पुरोहित के पर्यावरण संदेशों में गौ माता बचाने, पालिथिन हटाने, कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छ यात्रा मार्ग पर जोर दिया गया।

डॉ. शिवानी की कलाकृतियों में भक्ति और आधुनिक कला का मेल दिखा। आईटीबीपी गौचर के उप-समादेष्टा जयंती और कु. बहुरा ने इसे ऐतिहासिक, धार्मिक और आस्था से जुड़ी 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा बताया।



श्रीअन्न के व्यंजन बने आकर्षण



कृषि एवं उद्यान विभाग के स्टाल पर किसानों को आधुनिक तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग ने कीवी मिशन, एप्पल मिशन, मशरूम उत्पादन और पॉलीहाउस योजनाओं की जानकारी दी।