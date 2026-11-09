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मुख्यमंत्री धामी आज भराड़ीसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

By Devendra RawatEdited By: Rahul Chauhan
Published: Mon, 09 Nov 2026 10:51 AM (GMT+05:30)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे ...और पढ़ें

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संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जनपद चमोली के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री प्रातः 10:35 बजे भराड़ीसैंण पहुंचेंगे तथा 11:00 से 12:15 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।

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