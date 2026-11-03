चारधाम क्षेत्र में चार्टर्ड हेली सेवा 10 नवंबर तक बंद, बदरीनाथ से सड़क मार्ग से वापस भेजे गए यात्री

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। उत्तराखंड नागर विमानन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की ओर से चारधाम क्षेत्र में 10 नवंबर तक चार्टर्ड हेली सेवा बंद रखने संबंधी आदेश ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

रविवार को बदरीनाथ धाम पहुंचे यात्री सोमवार सुबह हेली का इंतजार करते रहे और जब हेली सेवा बंद होने की जानकारी मिली तो इसका गुस्सा उन्होंने हेली कंपनियों के कर्मचारियों पर निकाला। ऐसे में उन्हें वाहनों से वापस भेजना पड़ा।

चारधाम क्षेत्र में हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंगल इंजन चार्टर्ड हेलीकाप्टरों में दो पायलट की अनिवार्यता कर दी है। इस आदेश के विरोध में हेली कंपनियों ने सोमवार से सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया था।

10 नवंबर तक हेली सेवा बंद साथ ही यात्रियों की एडवांस बुकिंग भी निरस्त कर दी। हालांकि, यूकाडा ने रविवार को ही 10 नवंबर तक चार्टर्ड हेली सेवा बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था। इसका असर हेली से बदरीनाथ पहुंचे 50 से अधिक यात्रियों पर देखने को मिला।