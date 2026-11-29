संस जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। विकासखंड पोखरी के गुणम ग्राम पंचायत के कल्ला तोक निवासी 54 वर्षीय कमला देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह नेगी की पतरोली के जंगल में चट्टान से गिरकर मौत हो गई। पूर्व ग्राम प्रधान जीत सिंह नेगी ने बताया कि कमला देवी मवेशियों के लिए चारा लेने पतरोली के जंगल गई थीं।