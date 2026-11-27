डिजिटल डेस्‍क, चमोली। देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला चमोली अपनी आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। भगवान बद्री विशाल और सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की इस पावन धरती पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने सड़क, रेल, पर्यटन, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार को नई रफ्तार दी है।

बद्रीनाथ मास्टर प्लान से सुगम दर्शन, मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया 'स्वर्ण युग' बद्रीनाथ धाम को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए मास्टर प्लान के तहत रास्तों, पार्किंग, पैदल मार्गों, नदी तटों और यात्री सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच हुआ बुनियादी ढांचे का विकास इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि सड़कों के सुदृढ़ीकरण का असर यह रहा कि इस बार मानसून के दौरान भी चारधाम यात्रा एक भी दिन बाधित नहीं हुई।

बेहतर सड़कों, सुरक्षा व्यवस्था तथा बड़ी संख्या में होटलों और होमस्टे के निर्माण से श्रद्धालुओं का भरोसा बढ़ा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। देश-विदेश से पहुँच रहे श्रद्धालुओं ने भी पिछले वर्षों की तुलना में सड़कों और यात्री प्रबंधन में आए बड़े सुधार की सराहना की है।

ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन से कनेक्टिविटी व सामरिक मजबूती केंद्र सरकार की चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने न केवल बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से सीमा पर तैनात भारतीय सेना के लिए भी लाइफलाइन साबित हो रही है। इसके साथ ही 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चमोली जनपद (गौचर और कर्णप्रयाग सहित) से होकर गुजरता है।

पहाड़ों के भीतर लंबी सुरंगों, बड़े पुलों और आधुनिक रेलवे स्टेशनों के निर्माण से जहां चारधाम यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के लॉजिस्टिक और उपकरणों की आवाजाही भी बेहद आसान हो जाएगी। इस रेल नेटवर्क से पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ पलायन पर भी प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

'देश के पहले गांव' माणा में बदली तस्वीर, कारोबार और पर्यटन में उछाल केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बद्रीनाथ धाम से आगे स्थित देश के प्रथम गांव माणा को सड़क, बिजली, पेयजल, संचार और पर्यटन की आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते पर्यटन के चलते पहले जहां यहां एक-दो दुकानें ही हुआ करती थीं, अब करीब 250 से 300 दुकानें संचालित हो रही हैं।

यात्रियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों को छह महीने के यात्रा सीजन में ही साल भर की बेहतर आमदनी हो रही है, जिससे पलायन थमा है। इसके साथ ही औली की मखमली ढलानों पर साहसिक पर्यटन और भोटिया जनजाति के पारंपरिक ऊनी व हस्तशिल्प उत्पादों को भी नया मंच मिल रहा है।