लॉन्ग वीकेंड पर पहाड़ चढ़े सैलानी: बदरीनाथ हाईवे पर भीषण जाम, एक घंटे में पार हो रही 14 किमी की दूरी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। लॉन्ग वीकेंड के कारण मैदानी इलाकों के सैलानी पहाड़ चढ़ रहे हैं। जिस कारण उत्तराखंड के अधिकतर हिल स्टेशन पैक हैं। वहीं बदरीनाथ धाम में पितृपक्ष के चलते श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी के बीच फिर जाम से लोग परेशान है। यातायात व्यवस्था इस दिनों वाहनों की भीड़ से पूरी तरह प्रभावित हो गई है।

शुक्रवार सुबह से ही जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संकरे मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। 14 किमी इस क्षेत्र में सफर के लिए एक घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है।