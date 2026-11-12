औली में पर्यटकों की आमद से बढ़ी रौनक, अभी पहली बर्फबारी का इंतजार

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। शीतकाल की शुरुआत के साथ पहाड़ों की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। चमोली के प्रमुख पर्यटन स्थल औली में इन दिनों सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक हिमालय की चोटियों, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के साथ स्थानीय कारोबारियों को भी विंटर सीजन की पहली बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार है।

मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसम के बीच सैलानी पहाड़ों की स्वच्छ आबोहवा और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। औली के अलावा चमोली के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आमद बढ़ी है।

परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आए लोग यहां की वादियों को कैमरों में कैद कर रहे हैं।विश्व प्रसिद्ध औली में चेयरकार, स्नो स्कूटर, बुग्याल और कृत्रिम झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। चेयरकार से सैलानी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और आसपास के प्राकृतिक नजारों का दीदार कर रहे हैं। चेयरकार प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने चेयरकार की सवारी कर हिमालय की वादियों का आनंद लिया।