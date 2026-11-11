कबाड़ बताई गई मशीन ने 15 साल बाद बनाई बर्फ, औली में सफल ट्रायल

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। औली में 2011 में करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन का मंगलवार को सफल ट्रायल हुआ। डेढ़ दशक से बंद इस मशीन को तकनीकी विशेषज्ञों ने कबाड़ बताया था।

अब इसके चलने से गढ़वाल मंडल विकास निगम, पर्यटन विभाग और स्थानीय कारोबारियों में उत्साह है। उम्मीद है कि नेशनल गेम्स, प्रशिक्षण और अन्य आयोजनों के दौरान औली के स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी दूर की जा सकेगी।

इटली से लाई गई थी मशीन

विंटर सेफ गेम्स के दौरान इटली से लाई गई इस मशीन के लिए औली में झील बनाई गई थी और भोंडताल से पानी पहुंचाया गया था। 2011 के बाद मशीन से बर्फ नहीं बनी। 2018 में पर्यटन विभाग ने मरम्मत की पहल की और विदेश से विशेषज्ञ बुलाए, लेकिन उन्होंने तकनीकी खामियां बताकर इसे अनुपयोगी माना।

उनके मुताबिक मशीन को बर्फ बनाने के लिए तापमान माइनस दो डिग्री से कम होना जरूरी था, जबकि आधुनिक मशीनों में तापमान की ऐसी बाध्यता नहीं है। इसी साल फरवरी में हिमाचल से आई टीम ने भी इसे मरम्मत योग्य नहीं बताया और नई मशीन लगाने का सुझाव दिया।

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने मशीन की उपयोगिता को देखते हुए मरम्मत की पहल की। विंटर गेम्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के अध्यक्ष और स्कीइंग कोच अजय भट्ट ने निश्शुल्क मरम्मत का प्रस्ताव दिया। 21 अक्टूबर को उन्हें काम के निर्देश मिले।