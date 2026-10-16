रेखा आर्या केस में कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला, बागेश्वर में राजेंद्र टंगड़िया बोले- कैबिनेट मंत्री सुरक्षित नहीं तो महिला सुरक्षा बेमानी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेंद्र टंगड़िया ने कहा कि जिस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, वहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करना बेइमानी है। उन्होंने महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का हवाला दिया।

वीडियो में मंत्री ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। टीआरसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजेंद्र टंगड़िया ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा मजाक बनकर रह गया है।