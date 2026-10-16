'मैं तुम्हें सत्ता में लाया, तुम जहां भी हो मेरी वजह से हो', मंत्री रेखा आर्य के पति ने वीडियो जारी कर खोले कई राज

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद सामने आने के बाद पुराने मामले में खुलने लगे हैं। रेखा आर्य के द्वारा पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के बाद पति गिरधारी लाल साहू ने भी वीडियो जारी किया है।

वीडियो में गिरधारी लाल ने मंत्री पर 200 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत एआई जेनरेटेड फर्जी ऑडियो क्लिप पर आधारित है। मंत्री रेखा पर भ्रष्टाचार का आरोप साहू ने आरोप लगाया कि रेखा आर्य ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पूरा उत्तराखंड जानता है कि मैं तुम्हें सत्ता में लाया। आज तुम जहा भी हो, मेरी वजह से हो।

FIR वापस लेने की मांग गिरधारी लाल साहू ने कहा कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर झूठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मंत्री रेखा FIR वापस नहीं लेंगी तो तो बाबा बनखंडी नाथ उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

मंत्री ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप मंत्री रेखा आर्य ने इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो क्लिप और वीडियो करते हुए दावा किया कि साहू एक महिला के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस का सहारा लिया है।