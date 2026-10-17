बागेश्वर के दर्शानी में फिर दिखा गुलदार, परिवार की सूझबूझ से बची ग्रामीण की जान

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। दर्शानी और जीजोली गांव में गुलदार की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत है। दर्शानी में शाम के समय सड़क किनारे झाड़ियों में दुबके गुलदार ने एक ग्रामीण पर नजर गड़ा दी।

परिजनों की सतर्कता से ग्रामीण समय रहते सुरक्षित स्थान पर लौट आए। बाद में झाड़ियों में बैठा गुलदार कैमरे में कैद हुआ। इससे पहले गांव में घास काट रही एक महिला पर गुलदार के हमले की घटना भी सामने आ चुकी है।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण अपने पालतू कुत्तों को टहलाने मुख्य सड़क के किनारे निकले थे। इसी दौरान सड़क के नीचे झाड़ियों में छिपे गुलदार पर घर के ऊपरी हिस्से में मौजूद स्वजन की नजर पड़ी। उन्होंने आवाज देकर ग्रामीण को सचेत किया, जिसके बाद वह सुरक्षित लौट आए।

प्रभावी कार्रवाई की मांग घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार की सक्रियता पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से गुलदार दिखाई देने की सूचनाएं मिल रही हैं। संबंधित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाकर निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पिंजरे भी लगाए जाएंगे, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका कम की जा सके।