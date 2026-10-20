सुमगढ़ में गुलदार का आतंक: 12 बकरियां मारीं, ग्रामीणों में दहशत, मुआवजे की मांग तेज

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कपकोट के ग्राम पंचायत सुमगढ़ के तोक बांसे में गुलदार ने दो पशुपालकों की 12 बकरियों को मार डाला। शाम करीब साढ़े सात बजे की बताई गई है। ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में 10 दिन के भीतर गुलदार के हमले की यह दूसरी घटना है।

लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। गुलदार ने बकरी पालक जैत राम की सात वर्षीय लख्खा समेत पांच बकरियों को मार डाला। वहीं, दयाल राम की तीन वर्षीय बोक्के समेत तीन बकरियों को भी निवाला बना लिया।

प्रभावित परिवारों के लिए बकरी पालन ही आजीविका का प्रमुख साधन था। ऐसे में बकरियों की मौत से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले 10 अक्टूबर को भी गुलदार ने इसी क्षेत्र में छह बकरियों को मार डाला था।