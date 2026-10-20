बागेश्वर में खाई में गिरी कार, चालक का अनोखा जवाब, 'गाड़ी गिरती रहती है, घर आओ स्वागत है'

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में सोमवार देर शाम एक निजी वाहन आरे-दयागन मोटर मार्ग में गांवली गैर के समीप खाई में गिर गया। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे। खाई में कोई घायल या अन्य व्यक्ति फंसा तो नहीं है, इसकी तलाश में करीब डेढ़ घंटे तक अभियान चलाया गया, लेकिन कोई नहीं मिला।

बाद में वाहन के नंबर से उसके स्वामी और चालक लाल सिंह का पता लगाया गया। पुलिस ने फोन कर उनसे हादसे के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, ‘गाड़ी गिरती रहती है।’ उन्होंने यह भी बताया कि वाहन वह स्वयं चला रहे थे और सुरक्षित हैं।

साथ ही पुलिस को घर आने का न्योता देते हुए कहा, ‘आओ, आपका भी स्वागत है।’ वाहन गिरने के बाद आसपास मौजूद महिलाओं ने स्थानीय लोगों के माध्यम से पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और खाई में संभावित घायलों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर उसके स्वामी का पता लगाया गया।