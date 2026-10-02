बागेश्वर के खेतों में अचानक आ धमका गुलदार, धान मड़ाई कर रही महिलाओं में मची भगदड़

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। पहाड़ में खेत अब सिर्फ अनाज उगाने की जगह नहीं रह गए हैं, यहां हर कदम पर वन्यजीवों का खतरा ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है। गरुड़ तहसील के राजसेरा गांव में शुक्रवार सुबह धान की मड़ाई कर रही महिलाओं के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक गुलदार खेतों में आ धमका।

गुलदार को सामने देख महिलाएं काम छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर भागीं। कुछ देर खेतों के आसपास विचरण करने के बाद गुलदार झाड़ियों में छिपते-छिपाते वहां से निकल गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।

खेतों में जाना जोखिम भरा ग्रामीणों के अनुसार, गुलदार लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय है। वह पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। अब दिन के समय खेतों में पहुंचने से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। महिलाओं का कहना है कि पहाड़ में खेती का काम मजबूरी भी है और जीवन का आधार भी, लेकिन गुलदार के खौफ के कारण खेतों में जाना जोखिम भरा हो गया है।