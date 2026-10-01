गुलदार का नाम सुनते ही कांप जाते हैं लोग, बागेश्वर की प्रेमा और हेमा जोशी ने दराती से खदेड़कर भगाया, CM ने किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। खेत में काम करते समय अचानक गुलदार के हमले का बहादुरी से सामना कर अपनी जान बचाने वाली दो महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

ग्राम पाटली, तहसील गरुड़ की निवासी प्रेमा जोशी और हेमा जोशी को मानव-वन्यजीव संघर्ष के क्षेत्र में उनके साहसिक कार्य के लिए गुरुवार को देहरादून स्थित एफआरआइ के आइसीएफआरई सभागार में आयोजित वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

तीन सितंबर को बैजनाथ क्षेत्र के पाटली गांव में कृषि कार्य के दौरान प्रेमा जोशी पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद प्रेमा ने हिम्मत नहीं हारी और शोर मचाते हुए पास में रखी दराती से गुलदार का सामना किया।