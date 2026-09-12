उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी भूस्खलन, शंभू नदी में बनी झील... खतरे में कुंवारी गांव

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कपकोट तहसील के कुंवारी गांव में हो रहे लगातार भूस्खलन ने शंभू नदी के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है।

नदी के दाएं ओर से पहाड़ी दरकने के कारण मलबा, बोल्डर और पेड़ नदी में गिर रहे हैं, जिससे नदी का प्रवाह बाधित होकर लगभग 800 मीटर लंबी झील का निर्माण हो गया है। वर्तमान में झील से पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन भूस्खलन क्षेत्र की सक्रियता के कारण खतरा अभी भी बना हुआ है।

भूस्खलन का क्षेत्र अभी भी सक्रिय सिंचाई विभाग कपकोट के अधिशासी अभियंता जीएस बिष्ट ने बताया कि गठित टीम ने झील का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि झील के मुहाने से डाउनस्ट्रीम लगभग 250 मीटर लंबाई में मलबा जमा है। झील से पानी की निकासी जारी है, लेकिन भूस्खलन का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है।

हालांकि, सक्रिय भूस्खलन के कारण यह व्यवस्था कितने समय तक प्रभावी रहेगी, यह स्पष्ट नहीं है। निरीक्षण समिति ने मलबे का तात्कालिक निस्तारण कर जल निकासी सुनिश्चित करने का अस्थायी उपाय बताया है। निरीक्षण रिपोर्ट में झील में जमा मलबे को मानव बल और अत्याधुनिक मशीनों से हटाने की आवश्यकता बताई गई है। समिति के अनुसार, मलबे की निकासी कर पानी के प्रवाह को सुचारु रखना आवश्यक है, ताकि झील का विस्तार न हो और नदी का प्राकृतिक प्रवाह बना रहे।