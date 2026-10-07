कैंची जाम से कौसानी का पर्यटन कारोबार ठप, होटल बुकिंग रद्द कर लौट रहे पर्यटक

चंद्रशेखर बड़सीला, कौसानी । कैंची में लगने वाला जाम अब कौसानी के पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ने लगा है। घंटों जाम में फंसने से परेशान पर्यटक कौसानी पहुंचने के बजाय रास्ते से ही लौट रहे हैं। कई पर्यटक होटल की पूर्व बुकिंग तक रद कर रहे हैं। इसका सीधा असर होटल कारोबार पर पड़ा है और होटल व्यवसायियों के अनुसार काम सिमटकर महज 20 प्रतिशत तक रह गया है।

कौसानी आने वाले पर्यटकों के लिए कैंची का जाम सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। खासकर दिल्ली-एनसीआर से सप्ताहांत पर दो-तीन दिन की यात्रा के लिए आने वाले पर्यटक जाम में घंटों फंस रहे हैं। हल्द्वानी और नैनीताल से कौसानी पहुंचने का सामान्य चार से पांच घंटे का सफर जाम के कारण आठ से 12 घंटे तक खिंच जा रहा है।