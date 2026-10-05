हनुमान अंश के अभिनेता शोभिनव सत्या ने कैंची धाम में टेका मत्था, 'पार्ट टू' पर भी की चर्चा

संवाद सूत्र, जागरण• गरमपानी (नैनीताल)। हनुमान अंश फिल्म में बाबा नींब करौरी का मुख्य किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या ने फिल्म के अन्य सदस्यों के साथ कैंची धाम पहुंचकर बाबा के दर पर शीश झुकाए।

हनुमान चालीसा का पाठ कर ध्यान लगाया। मंदिर प्रबंधन सदस्यों से कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। अभिनव के आश्रम पहुंचने की सूचना पर मंदिर के गेट पर प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया। पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा रहा।

बाबा नीब करौरी की जीवनी व चमत्कारों पर बनी हनुमान अंश फिल्म ने फिल्मी दुनिया में धूम मचा दी है। महज दो करोड़ रुपये के बजट से बनी फिल्म अब चार करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमा चुकी है।

फिल्म के गीत भी वर्तमान में हर किसी की जुबान पर है। सोमवार को फिल्म में बाबा नींब करौरी का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या फिल्म में शामिल अन्य सदस्यों के साथ अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित सुप्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचे।

शोभिनव सत्या को कैंची धाम में देख श्रद्धालुओं ने पूरा क्षेत्र सीताराम, सीताराम के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। फिल्म के मुख्य कलाकार व अन्य सदस्यों ने बाबा के दर पर मत्था टेक हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर प्रबंधक प्रदीप साह व अन्य सदस्यों ने कलाकारों का स्वागत किया। शोभिनव सत्या व टीम के सदस्यों ने मंदिर प्रबंधन से कई बिंदुओं पर चर्चा की। मंदिर के आसपास किए जा रहे विकास कार्यों के विषय पर जानकारी जुटाई।