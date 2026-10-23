जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा बागनाथ धाम पहुंची, भक्तिमय हुआ वातावरण
जूना अखाड़े की प्राचीन पवित्र छड़ी यात्रा बागनाथ धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। यह यात्रा धर्म और ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जूना अखाड़े की प्राचीन पवित्र छड़ी यात्रा बागनाथ धाम पहुंची। श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान छलिया नृत्य और महादेव के जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया।
जूना अखाड़े के संतों ने बताया कि यह यात्रा वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। मान्यता है कि आदि जगद्गुरु शंकराचार्य पांच वर्ष की आयु में छड़ी लेकर धर्म की रक्षा के लिए निकले थे। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।
उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से लोगों को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के साथ धर्म परिवर्तन के विषय पर भी जागरूकता का प्रयास किया जाएगा।
इस अवसर पर जूना अखाड़ा बागेश्वर के श्रीमहंत शंकर गिरि महाराज, आकाश गिरि, राहुल गिरि और पंचदशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हरि गिरि महाराज सहित संत और श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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