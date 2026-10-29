बागेश्वर में मौसम का ऑरेंज अलर्ट: ओलावृष्टि, तेज हवाएं और हिमपात की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में मौसम ने करवट बदल ली है। गुरुवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दिन में हल्की धूप और बादलों के बीच आंखमिचौली चलती रही, जिससे ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। हिमालयी गांवों की तलहटी में लोग अलाव जलाने लगे हैं।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को जिले के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार, 30 अक्टूबर को जिले में कहीं-कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।