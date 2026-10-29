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बागेश्वर डीएम अपूर्वा पांडे के नाम पर ठगी की कोशिश, फर्जी SMS भेज मांगी धनराशि

By ghanshyam joshi Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 29 Oct 2026 08:37 AM (IST)

बागेश्वर की जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है।

जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे।

जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे।

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जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर दूसरे मोबाइल नंबर से फर्जी संदेश भेजकर धनराशि मांगने का मामला सामने आया है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने लोगों से ऐसे संदेशों और फोन काल के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे संदेशों के आधार पर धनराशि हस्तांतरित न करें। यदि किसी अधिकारी के नाम से धनराशि मांगी जाती है तो संबंधित अधिकारी से आधिकारिक माध्यम से इसकी पुष्टि अवश्य करें।

उन्होंने संदिग्ध फोन काल और संदेशों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है।जिलाधिकारी के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर लोगों को निशाना बनाने के इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाले ऐसे संदेशों पर भरोसा न करें और बिना पुष्टि के कोई आर्थिक लेनदेन न करें। जिला सूचना अधिकारी एस वर्मा ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई गतिमान है। जिस नंबर से पैसा मांगा जा रहा था, वह विदेशी है। जबकि नंबर पर डीपी जिलाधिकारी का लगा था।

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