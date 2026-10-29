बागेश्वर डीएम अपूर्वा पांडे के नाम पर ठगी की कोशिश, फर्जी SMS भेज मांगी धनराशि

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर दूसरे मोबाइल नंबर से फर्जी संदेश भेजकर धनराशि मांगने का मामला सामने आया है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने लोगों से ऐसे संदेशों और फोन काल के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे संदेशों के आधार पर धनराशि हस्तांतरित न करें। यदि किसी अधिकारी के नाम से धनराशि मांगी जाती है तो संबंधित अधिकारी से आधिकारिक माध्यम से इसकी पुष्टि अवश्य करें।