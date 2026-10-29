गया के बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर 100 करोड़ के ROB का काम फिर शुरू, 2027 तक पूरा करने में भूमि अधिग्रहण की चुनौती

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है।

पितृपक्ष मेला और दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन के निर्देश पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था। त्योहार समाप्त होने के बाद चयनित एजेंसी ने काम तेज करने की पहल की है।

करीब 100 करोड़ से 690 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल बागेश्वरी गुमटी के उत्तर दिशा में पिलर निर्माण शुरू किया गया है।

निर्माण स्थल पर चलंत बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, ताकि सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित न हो और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

दीपावली के बाद दक्षिण दिशा में केंद्रीय विद्यालय की ओर भी पिलर निर्माण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में अतिक्रमित सरकारी भूमि खाली कराने का आग्रह जिला प्रशासन से किया गया है।

27 पिलर पर बनेगा दो लेन का आरओबी

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अनुसार, बागेश्वरी गुमटी पर 690 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा दो लेन का आरओबी बनाया जाएगा।

इसके निर्माण में 27 पिलर और दो बॉक्स का प्रावधान है। आरओबी बागेश्वरी मंदिर की ओर पिंटू गली से शुरू होकर रेलवे गुमटी पार करते हुए केंद्रीय विद्यालय संख्या-एक के आगे छोटा हनुमान मंदिर के पास बक्शा दुकान तक बनेगा।