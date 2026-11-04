बागेश्वर वकील हत्याकांड: प्रेमिका ने उतारा मौत के घाट, दो दिन चारपाई के नीचे छिपाया शव.. भाई ने दिया साथ

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । 17 दिन से लापता अधिवक्ता धीरेंद्र परिहार की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। पुलिस के अनुसार, प्रेमिका लता भंडारी ने लोहे की छड़ से सिर पर वार कर उसकी हत्या की। इसके बाद शव को चादर में लपेटकर चारपाई के नीचे छिपा दिया। दो दिन तक शव घर में ही रखा रहा। इस दौरान लता दुर्गा पूजा और रामलीला में भी शामिल हुई।

बाद में उसने अपने भाई की मदद से शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 19 अक्टूबर की सुबह दोनों वाहन से शव ले गए और गोमती नदी के किनारे थोणाई के समीप गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

2022 के बाद कम होने लगी थी बातचीत बुधवार को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि धीरेंद्र और लता वर्ष 2020 से एक-दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन वर्ष 2022 के बाद बातचीत कम होने लगी। लता ने धीरेंद्र का मोबाइल नंबर ब्लाक कर दिया था।

17 अक्टूबर को धीरेंद्र ने दूसरे मोबाइल से उससे संपर्क किया और शाम करीब सात से साढ़े सात बजे के बीच उसके घर पहुंचा। रात करीब 11 बजे वह दोबारा वहां गया। जबरदस्ती करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान लता ने लोहे की छड़ से उसके सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से धीरेंद्र सीढ़ियों से नीचे गिरा और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद लता ने शव को चादर में लपेटकर चारपाई के नीचे छिपा दिया। 17 और 18 अक्टूबर की रात शव घर में ही रहा। 18 अक्टूबर को वह अपने मायके कठायतबाड़ा पहुंची और भाई को घटना बताई। पुलिस के अनुसार, उसने भाई से शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी। भाई ने उसकी बात मान ली और दोनों ने योजना बनाई।

19 अक्टूबर की सुबह करीब 2:22 बजे दोनों ने शव को वाहन संख्या यूके 02 बी 3843 में रखा। वे भागीरथी, मंडलसेरा और आरे बाईपास होते हुए द्यांगण तथा सेंट जोसेफ स्कूल वाली सड़क से नदीगांव और गिरेछीना मोटर मार्ग पहुंचे। थोणाई के समीप गोमती नदी के किनारे करीब 90 डिग्री की ढलान से शव नीचे फेंक दिया। शव झाड़ियों में अटक गया था। पुलिस ने मंगलवार देर शाम उसे बरामद किया।