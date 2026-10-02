बागेश्वर में फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहे 10 शिक्षक बर्खास्त, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर पिछले दो महीनों से कार्यरत 10 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कठोर कार्रवाई की है। विभागीय सत्यापन के दौरान रामनगर बोर्ड की जांच में इन शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी और कूटरचित पाए गए, जिसके बाद सभी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। यह मामला बागेश्वर, कपकोट और कांडा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है। विभागीय सत्यापन प्रक्रिया के तहत संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज रामनगर बोर्ड को जांच के लिए भेजे गए थे।

बोर्ड की रिपोर्ट में प्रमाणपत्रों की फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग ने सभी 10 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। इस कार्रवाई से उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां ये शिक्षक लंबे समय तक कार्यरत रहे।