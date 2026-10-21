दामों में उतार-चढ़ाव, उत्तराखंड में पांच रुपये महंगा हुआ पहाड़ी आलू... ये सब्जी और फल हुए सस्ते
अल्मोड़ा में सब्जियों और फलों के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। पहाड़ी आलू पांच रुपये महंगा हो गया है, जबकि ...और पढ़ें
समय कम है?
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संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। मुख्यालय के बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। पहाड़ी आलू के दाम में पांच रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शिमला मिर्च, बीन, फूलगोभी और बंदगोभी के दामों में गिरावट आई है। वहीं, सेब और पपीते की कीमतें कम होने से ग्राहकों को राहत मिली है।
कारखाना बाजार के सब्जी विक्रेता रामदीन ने बताया कि पहाड़ी आलू पहले 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जो अब 35 रुपये का हो गया है। बंदगोभी का दाम 42 रुपये से घटकर 40 रुपये प्रति किलो रह गया है। शिमला मिर्च 120 रुपये से घटकर 100 रुपये और बीन 120 रुपये से घटकर 80 रुपये प्रति किलो हो गई है।
टमाटर और प्याज की कीमतों में कोई बदलाव नहीं
गडरी के दाम भी 80 रुपये से घटकर 60 रुपये प्रति किलो रह गए हैं। टमाटर और प्याज की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माल रोड के फल विक्रेता सुरेश के अनुसार, केला अब भी 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सेब का दाम 120 रुपये से घटकर 100 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि अमरूद 80 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है।
पपीता 60 रुपये से घटकर 50 रुपये प्रति किलो हो गया है। फलों और सब्जियों के दामों में कमी से ग्राहकों को कुछ राहत मिली है, हालांकि पहाड़ी आलू महंगा होने से रसोई के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
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