फल-सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी, आलू 14 तो प्याज 40 रुपये Kg, फटाफट चेक करें पूरी लिस्ट

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। सब्जियों व फलों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। अधिकतर सब्जियों के दाम कुछ बढ़ गए हैं। कई फलों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।

वहीं, इस समय मार्केट में सेब खूब आ रहा है लेकिन, इसके दाम थोक के भाव में 20 से 120 रुपये प्रति किलो हैं।

उधर, आलू, प्याज, टमाटर, घिया सहित अन्य सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। वैसे अन्य सालों के मुकाबले इन दिनों में सेब के दाम अधिक नहीं रहते थे लेकिन, इस बार तो जब से सेब आया है तभी से दाम अधिक है। खुली मार्केट में सेब 100 से 120 रुपये तक प्रति किलोग्राम बिक रहा है।